Süleyman Arif Emre vefat yıldönümünde TYB'de anıldı

Türk siyasetine damga vuran önemli isimlerden merhum Süleyman Arif Emre, vefat yıldönümünde Türkiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği özel programla anıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TYB Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, merhum Emre’nin çok yönlü kişiliği ile siyasete değer katan müstesna bir şahsiyet olduğunu belirtti. Şiirlerinin edebi değerinin yüksek olduğunu belirten Bıyıklı, "Süleyman Arif Emre gibi şahsiyetler içinden çıktıkları topluma hizmet etme bilinciyle ömür tüketmiş bulundukları meclislere değer katmışlardır. Milli Görüş hareketinin öncülerinden olan Emre’nin tanınması gençlere anlatılması gerekir. Siyaseti maddi kazanç ve itibar sağlama sahası gören kuşaklarla karşı karşıyayız. Siyaseti Hakk'a hizmet gören anlayışın mensuplarını unutmamak ve unutturmamız lazım." dedi.

'"Gençlik yıllarında Büyükdoğu’da yazıları yayınlanan Süleyman Arif Emre, siyasetçi ve hukukçu kimliğinin yanında müthiş şiirlere imza atan iyi bir şairdir." diyen Bıyıklı, şöyle devam etti:

Klasik eserleri yutarcasına okumuştur. Kendisi, 'Şairliğim diğer yönlerimden öndedir' dese de toplumda daha çok siyasetçi kimliğiyle tanınmıştır. Edebiyat zevki yüksek kültürel birikimi zengin olan Emre hakkında Mehmet Doğan’ın şu tespiti gayet manidardır: Süleyman Arif Emre nesli siyasetçiler edebiyatla, fikirle, sanatla iç içe idi. Kültür hamuleleri zengindi. Bu konularda konuşmaktan imtina etmez, vücut bulduğu zemini başarıya ulaştıktan sonra önemsiz görmezdi.

Şiirlerini aruzla yazan Emre şiir yazmakla kalmayıp, Farsçadan şiir tercümeleri de yapar. Bazı edebiyat otoriteleri onunla alâkalı olarak, “Siyasete ayıracağı vakti edebî çalışmalara ayırmış olsaydı, daha büyük eserlere imza atardı.” diye görüş beyan ederler.

Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Yoğun katılımın olduğu programda Televizyon Programcısı Hayati İnanç da Süleyman Arif Emre’nin şiirlerinden örnekler sundu.

Program Süleyman Arif Emre ve bu hafta Rahmeti Rahman'a kavuşan Rasim Özdenören için okunan Kur’an tilavetiyle sona erdi.

Süleyman Arif Emre kimdir?

Milli Selamet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı da olan, “Sadece demokratik sistem bir mana ifade etmez, cemiyette ahlak nizamı hâkim olmadıkça” sözlerinin sahibi Süleyman Arif Emre, hayatı boyunca, siyasette “Ahlak ve Fazilete” dayalı yeni devrin inşası için çalışmıştı. TBMM Meclis Başkanlığı, 5 dönem milletvekilliği ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da devlet bakanlığı yaptı.

CHP zulmüne karşı Müslümanları cesurca savundu

Aynı zamanda avukat da olan Süleyman Arif Emre, CHP zulümlerinin memleketi kasıp kavurduğu bir dönemde Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi fikir adamlarını cesurca savunmuştu.

1923 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğan, siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şair de olan Emre’nin hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri mevcut. Süleyman Arif Emre’nin şiirleri, 28 Şubat döneminin gençliğine ilham olan ezgilere dönüşmüştü. Mehmet Emin Ay’ın seslendirdiği “Kan Tutar” isimli şiiri bunlardan en akılda kalanıdır.

Leblerimle emrine âmâdedir cânım benim, al da bir bûseyle öldür haydi cânânım benim ...

Yıllarca gazetemiz Akit'te yazarlık da yapan, zor zamanların cesur dava adamı Süleyman Arif Emre'yi biz de rahmet ve minnetle anıyoruz.

Merhum Hasan Karakaya ve merhum Süleyman Arif Emre