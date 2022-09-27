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Kültür - Sanat Şule Yüksel Şenler'in ismi bu müzede yaşayacak
Kültür - Sanat

Şule Yüksel Şenler'in ismi bu müzede yaşayacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’ın açıkhava müzesi niteliğini korumak, tarihi yapıları ve sahip olduğumuz doğal dokuyu gelecek nesillere aktarmak; tarihi, mimari ve kültürel mirası korumak amacıyla birçok projeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 11:48:00 -
Şule Yüksel Şenler'in ismi bu müzede yaşayacak

Erdoğan Gül

Eyüpsultan’ın yaşam kalitesini artıran bu eserlerin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ay 41 Eser” sloganı ile yapıldı. Bu önemli eserlerden biri de fikir ve düşünce insanı ebedi Eyüpsultanlı Şule Yüksel Şenler'in ismini Eyüpsultan’da yaşatacak olan Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi.

Şule Yüksel Şenler isminin özgürlük mücadelesi konusundaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılması, Şule Yüksel Şenler’in aziz hatırasının yaşatılmasını amaçlayan müzede, kütüphane, kalıcı sergi alanları, çok amaçlı salon, toplantı salonu yer alıyor.

Müzede, Şule Yüksel Şenler’in hayat öyküsü, gazete yazıları, kitapları ve mücadelesinin izlerinden oluşan belgeleri, mektupları, kişisel hatıra niteliğinde kendisinden intikal eden objeler ve eşyalar sergileniyor.

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