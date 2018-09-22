Şule Öztunç Dışişleri Bakanlığı teftiş kurulu üyeliğine getirildi
Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gezete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine Şule Öztunç getirildi.22 Eylül 2018 Cumartesi 12:21
Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gezete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine Şule Öztunç getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.
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