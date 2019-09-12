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Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi

Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen cep telefonu üzerinde, kullanıcı şifresi çözülemediği için inceleme yapılamadı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:59
Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi

ANKARA (AA) - Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından tutuklu yargılandıkları davaya bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Çet'in cep telefonunu imajının alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliğine göndermişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden mahkemeye gönderilen yazıda, kullanıcı şifresi çözülemediği için telefonun imajının alınamadığı bildirildi.

Mahkeme dosyasına giren yazıda, "iPhone marka kasasında ve ekranında deformeler bulunan cep telefonu imaj alma işlemine cihazın kullanıcı kilidinin bulunması ve parolanın bilinmemesi nedeniyle başlanılamamış, bu durumda kullanılan Jtag ve Chip-Off yöntemlerini cihazın desteklememesi ve ekran kilidi kaldırılmadan imaj alınmasının mümkün olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Cep telefonunda bantlı vaziyette bulunan sim kartta PIN ve PUK kilidinin aktif olması sebebiyle imaj alma işlemi yapılamamıştır." ifadesine yer verildi.

Çet'in cep telefonu, olayın ardından eşyalarıyla birlikte ailesine teslim edilmiş, telefon daha sonra ailenin avukatları tarafından mahkemeye verilmişti.

Öte yandan, sanık avukatlarının talebi üzerine istenen Çet'in psikolojik durumunu gösteren hastane kayıtlarına ilişkin bilgiler de dava dosyaya girdi. Kayıtlarda Çet'in psikolojinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir tespit bulunmadığı belirtildi.

Mahkemenin, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerindeki konuşmalarını dudak okuma yöntemiyle deşifre edecek bir uzman talebinde bulunduğu, Milli Eğitim Bakanlığından bu konuya ilişkin herhangi bir cevap gelmediği de öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:59
  1. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Cep telefonu
  3. imaj
  4. şule çet

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