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Şule Çet raporunda dikkat çeken detay!

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin açıklama yapan adli tıp uzmanı, olay yerinde yapılan incelemenin eksik olduğunu belirtti.

08 Şubat 2019 Cuma 09:55
Şule Çet raporunda dikkat çeken detay!

İki adli tıp uzmanı profesör, Şule Çet’in ölümüne ilişkin hazırladıkları raporda, Çet’in dilinin tutunduğu kemiğindeki kırığın düşmeden kaynaklı olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemenin eksik olduğuna da dikkat çekildi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davanın önceki günkü duruşmasında Çet ailesinin avukatları mahkemeye, Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz tarafından hazırlanan bir rapor sundu. Raporda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

‘Elle boğmada olur'

Çet’in Hyoid kemik (dilin tutunduğu kemik) sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık tespitine işaret edilen raporda şu bilgilere yer verildi: “Ekimozlu hyoid kemik kırığı, boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığını gösterir(...) Sonuç olarak; Şule Çet’in otopsisinde tespit edilen ‘hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık’ bulgusunun, kişi canlı iken boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığının göstergesi olduğu, bunun yüksekten düşme sonucu da oluşabileceği ancak Adli Tıp literatürüne göre ekimozlu hyoid kemik kırıklarının boyna bası olgularından, yüksekten düşme olgularına göre çok daha sık görüldüğü belirtilmektedir”

Adli Tıp Kurumu, dava dosyasına sunduğu raporda, Çet’in sağ el 3 ve 4’üncü parmaklarının altında şüpheli Berk Akand’a ait olan DNA örnekleri bulunduğunu tespit etmişti. Sanık Akand savunmasında, DNA’sının “tokalaşma” ile geçmiş olabileceğini iddia etmişti. Raporda “Adli Tıp literatürüne göre, kısa süreli temas sonucundan tokalaşan kişilerden tırnak altı bölgesine doku geçmesinin beklenen bir durum olmadığı” ifade edildi.

İşte eksikler

Raporda, olay yeri inceleme görüntüleri ve tutanakları ile laboratuvar tetkik sonuçları değerlendirildiğinde, olay yerinde yapılan incelemenin eksik olduğuna da dikkat çekildi. Raporda eksik yapılan işlemler ise özetle şöyle sıralandı:

Olay yerinde sperm, kan vb biyolojik leke tespiti için değişik dalga boylarında ışıklı inceleme yapılmamıştır.

Çöpteki atıklar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamıştır.

Olay yerinde masalar, lavabolar ve halılar üzerinde birçok taze ve kurumuş leke mevcut olup, bunlar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamıştır.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:55
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