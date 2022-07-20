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Yaşam Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. 19 Temmuz Salı akşamı başlayan kesintilerin birçoğu yeni günde de devam edecek. Bu sebeple 20 Temmuz Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintilerinin olduğu araştırılıyor. Peki, Avcılar sular ne zaman gelir? Esenyurt sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-07-20 00:01:00 -
Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?

19 Temmuz Salı akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerde kesintiler 20 Temmuz Çarşamba günü de devam edecek. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.07.2022 17:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.07.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Ardıçlı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.07.2022 17:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Zekeriyaköy Mah,Maden Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.07.2022 16:30

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 1:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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