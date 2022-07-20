Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. 19 Temmuz Salı akşamı başlayan kesintilerin birçoğu yeni günde de devam edecek. Bu sebeple 20 Temmuz Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintilerinin olduğu araştırılıyor. Peki, Avcılar sular ne zaman gelir? Esenyurt sular saat kaçta gelecek?
19 Temmuz Salı akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerde kesintiler 20 Temmuz Çarşamba günü de devam edecek. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?
Sular saat kaçta gelir 20 Temmuz | Avcılar Esenyurt sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 17:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Ardıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 17:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 1:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.