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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı

İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 11:25:00 -
Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı

İstanbul'un pek çok mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Anadolu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 09:29

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Kirazlı Mah,Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Güneşli Mah,Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Tokatköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 09:42

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah,Akbaba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 11:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Kemer Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler     :              İstasyon Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 09:24

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Çengelköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              18.10.2022 10:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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