Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı
İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul'un pek çok mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
Sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 18 Ekim Salı
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Güneşli Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah,Akbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.