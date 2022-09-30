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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma

İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların kaçta geleceğini merak ediyor. İSKİ bugün sular gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-30 04:19:00 -
Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma

İçme suyu sistemlerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da pek çok ilçeye saatlerdir su verilmiyor. 24 saat olacağı öngörülen kesintinin saat kaçta sona ereceği ise araştırılıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Merkez Mah,Gümüspala Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              29.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler     :              Yakuplu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              29.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Saadetdere Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              29.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Göztepe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              30.09.2022 00:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Rumelihisarı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              30.09.2022 01:59

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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