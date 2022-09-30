Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma
İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların kaçta geleceğini merak ediyor. İSKİ bugün sular gelecek mi?
İçme suyu sistemlerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da pek çok ilçeye saatlerdir su verilmiyor. 24 saat olacağı öngörülen kesintinin saat kaçta sona ereceği ise araştırılıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Sular saat kaçta gelecek? Avcılar Beylikdüzü Esenyurt su kesinti saati 30 Eylül Cuma
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gümüspala Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Saadetdere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 00:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 01:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.