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Yaşam Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir
Yaşam

Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir

8 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelir? Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Başakşehir sular saat kaçta gelecek 8 Ocak

Yeniakit Publisher
2022-01-08 16:25:00 -
Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple su kesintisi yaşanan ilçelerde yaşayanlar “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Haraççı Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 09:24

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 13:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 14:52

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Ataşehir Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 10:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 13:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Sütlüce Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.01.2022 15:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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