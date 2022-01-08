Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir
8 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelir? Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Başakşehir sular saat kaçta gelecek 8 Ocak
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple su kesintisi yaşanan ilçelerde yaşayanlar “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Sular ne zaman gelecek Arnavutköy | İSKİ Arnavutköy Ataşehir Başakşehir
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 08.01.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2022 13:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2022 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2022 13:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.01.2022 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.