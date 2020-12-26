Sular durulmuyor! Netanyahu'nun evinin girişini kapatmaya çalıştılar

Terör ve işgal devleti İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteride 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmedeki başarısızlığı sebebi ile Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ile Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

İşgalci Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan konutu yakınlarındaki protestoya katılan göstericilerden 3'ü gözaltına alındı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise göstericiler, Netanyahu'nun konutunun girişini kapatmaya çalıştı, ateş yaktı ve Netanyahu'nun posterlerini ateşe verdi.

İşgalci İsrail'de 6 ayı aşkın süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifa etmesi için gösteriler yapılıyor.