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Sular duruldu sanılıyordu! İYİ Parti'de istifa depremi

Seçim zamanı ve sonrasında peş peşe istifalarla sarsılan İYİ Parti'de uzun bir aradan sonra yine bir istifa yaşandı. Partinin Yalova İl Başkanı Ayhan Küçük, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:40
Sular duruldu sanılıyordu! İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Ayhan Küçük, görevinden istifa etti.

İP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Küçük, partinin özellikle Yalova teşkilatının durumunu göz önünde bulundurarak sağlığının yoğun, stresli ve zorlu başkanlık sürecine elverişli olmadığını, doktorların tavsiyesi üzerine il başkanlığından ayrılma kararını aldığını belirtti.

AMELİYAT GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Göreve her daim hazır olduğunu bildiren Küçük, parti için çalışmaya devam edeceğini ve rozetini çıkarmayacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Küçük'ün genel seçim öncesi kalp damarlarından bir ameliyat geçirdiği ifadesine yer verildi.

İP Yalova İl Teşkilatı'nda yeni il başkanı seçimi için genel merkezden gelecek kararın beklendiği vurgulanan açıklamada, kısa süre içinde il kongresinin yapılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:40
  1. Yalova
  2. Ayhan Küçük
  3. İYİ Parti

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