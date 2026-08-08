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Kültür - Sanat Sular çekildi, tarih fışkırdı: İznik'te milyonlarca yıllık deniz fosili!
Kültür - Sanat

Sular çekildi, tarih fışkırdı: İznik'te milyonlarca yıllık deniz fosili!

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Sular çekildi, tarih fışkırdı: İznik'te milyonlarca yıllık deniz fosili!

İznik Gölü’nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaklaşık 70 milyon yıllık pekten fosili bulundu. Uzmanlar, keşfin bölgenin geçmişte sığ denizel bir ortama sahip olduğuna işaret ettiğini belirtti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü’nün güneyinde bulunan Narlıca Mahallesi sahilinde jeolojik incelemelerde bulundu. Göl Ayağı Deresi çevresinde değerlendirmelerde bulunan Yıldız, hem göldeki su seviyesindeki düşüşe hem de bölgede tespit edilen milyonlarca yıllık fosile dikkat çekti.

 

İnceleme sırasında göl kıyısındaki izleri değerlendiren Yıldız, İznik Gölü’nde su seviyesinin yaklaşık 1 metre gerilediğini belirtti. İklim krizinin etkisiyle Göl Ayağı Deresi’ndeki su akışının da önemli ölçüde azaldığını ifade eden Yıldız, yoğun yağış dönemlerinde dere tarafından taşınan malzemelerin kıyıda görülebildiğini söyledi.

70 MİLYON YILLIK PEKTEN FOSİLİNE RASTLANDI

Pekten fosillerinin yalnızca denizel ortamlarda oluşabildiğini vurgulayan Mehmet Yıldız, söz konusu bulgunun İznik ve çevresinin milyonlarca yıl önce sığ denizel ve lagüner bir ortamın parçası olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 70 milyon yıl öncesinden günümüze ulaşan bu fosil, kapanan Tetis Okyanusu’nun izlerini taşıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İznik çevresinin de geçmişte sığ denizel ortamlar olduğunun önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir" dedi.

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