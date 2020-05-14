  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sulama kanalları temizlendi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde sulama kanalları temizlenirken, arazi yollarında bakım onarım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:01:55 -
Sulama kanalları temizlendi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde sulama kanalları temizlenirken, arazi yollarında bakım onarım yapıldı.


Bayırköy Belde Belediyesi tarafından beldedeki sulama kanalları temizlenirken, arazi yollarında bakım onarım yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye ekiplerimiz beldemizde bulunan sulama kanallarında ve arazi yollarındaki bakım onarım ve temizlik çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ediyorlar. Bu konuda özverili bir şekilde çalışan belediye çalışanlarımıza ve onlara destek olan belde halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı