0553 313 94 23

Sulama kanalında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Denizli’de sulama kanalına düşüp, istinat duvarının yanında mahsur kalan iki yavru köpek ölmek üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
Sulama kanalında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Denizli’de sulama kanalına düşüp, istinat duvarının yanında mahsur kalan iki yavru köpek ölmek üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalının istinat duvarının yanından köpek sesleri geldiğini duyan mahalleli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri su akan kanalın içine girerek duvar kenarındaki iki yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler ölmek üzereyken itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Kurtarma çalışması yaklaşık 10 dakika sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağma suçundan aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
    1. Yağma suçundan aranan şüpheli yol..
    2. İzmir’de ruhsatsız çalışan..
    3. Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12..
    4. Galatasaray taraftarlarından kombine..
    5. Dünya Nefroloji Derneği’nin en..
    6. ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den..
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    8. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    9. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    10. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    11. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    12. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    13. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    14. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    15. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    16. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    17. İletişimsizliği anlatan heykel..
    18. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    19. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    20. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    21. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    22. Mayıs ayının en popüler takımı..
    23. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    25. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    26. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    27. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    28. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    29. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    30. Ardahan’da heyelan paniği
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı