Sulama kanalında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı Denizli’de sulama kanalına düşüp, istinat duvarının yanında mahsur kalan iki yavru köpek ölmek üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’de sulama kanalına düşüp, istinat duvarının yanında mahsur kalan iki yavru köpek ölmek üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalının istinat duvarının yanından köpek sesleri geldiğini duyan mahalleli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri su akan kanalın içine girerek duvar kenarındaki iki yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler ölmek üzereyken itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Kurtarma çalışması yaklaşık 10 dakika sürdü.

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