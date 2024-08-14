  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sulama kanalında feci ölüm
Yaşam

Sulama kanalında feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-08-14 21:14:00 -

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında can verdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Pehlivankesmesi Mahallesi'nde yaşandı. Serhat Çelik isimli 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girerek serinlemek istedi. Bir süre yüzen çocuk, daha sonra suya gömüldü. Çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamadı.

Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Adana'da kadınlar deprem korkusuyla meslek öğrendi
Adana'da kadınlar deprem korkusuyla meslek öğrendi

Yaşam

Adana'da kadınlar deprem korkusuyla meslek öğrendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteor yağmuru böyle kaydedildi
Meteor yağmuru böyle kaydedildi

Yaşam

Meteor yağmuru böyle kaydedildi

Küresel ısınma onları da etkiliyor!
Küresel ısınma onları da etkiliyor!

Yaşam

Küresel ısınma onları da etkiliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23