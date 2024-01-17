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Yerel Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Yerel

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:02:00 - 2024-01-17 22:03:56

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Terzihöyük Mahallesi'nde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni, Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak sudan çıkarıldı. Sulama kanalında çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Ceset morga kaldırıldı

Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.


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