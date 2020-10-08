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Aktüel Sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Aktüel

Sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:38:11 -
Sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçeler Mahallesi’nde Emin Uzunkaya'ya ait inek, sulama kanalına düştü.

İnek, sahibi tarafından kanaldan çıkarılamayınca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği iş makinesi yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvan, daha sonra sahibine teslim edildi.

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