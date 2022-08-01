Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da koyunlarını otlatırken sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşanmıştı.
Mahmut D. (14), koyunlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düşerek kaybolmuştu.
Kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Mahmut D'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İLKHA)