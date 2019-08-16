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Sulama kanalına düşen araçta cesetlere ulaşıldı!

Osmaniye’de sulama kanalına düşen otomobilde, başlatılan arama çalışmaları sonucu sürücü ile bir kişinin cesedine ulaşıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Sulama kanalına düşen araçta cesetlere ulaşıldı!

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında sürücü ile bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah erken saatlerde devam edildi.

Jandarma, polis su altı ekibi ve AFAD görevlilerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilk olarak aracın düştüğü yerin yakınlarında bulunan kanal birleşme noktasında arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi.

Bunun üzerine kanal boyunca arama yapan ekipler, otomobil sürücüsü Ali Üstünel'in cesedini olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta buldu.

Bu arada, araçta bir kişinin daha bulunduğu bilgisi alınması nedeniyle sürdürülen aramalar sonucunda bir kadına ait ceset de olay yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemede cesedin Hanife Nur Canlıoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkartılan her iki ceset de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumumorguna kaldırıldı.

Bu arada, sürücü Ali Üstünel'in Balıkesir'de uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bir akrabasının düğününe katılmak için Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde sulama kanalına araç düştüğü ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, kanala düşen aracı vinç yardımıyla çıkarmıştı. Araçta kimsenin bulunamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:59
  1. Osmaniye
  2. sulama kanalı
  3. AFAD görevlileri
  4. Adana Adli Tıp Kurumu
  5. morg
  6. Hanife Nur Canlıoğlu
  7. Ali Üstünel
  8. Kadirli ilçesi
  9. Vayvaylı köyü
  10. Balıkesir
  11. otopsi
  12. uzman çavuş

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