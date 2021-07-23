Sulama kanalı patladı, mahalle sular altında kaldı
Malatya’da Çat Barajı’ndan gelen sulama kanalının patlaması sonucu Yeşilyurt ilçesinde bir mahalle sular altında kalırken 2 kişi hafif yaralandı. Kentin içme suyunun kaynağı da tedbir amaçlı kısa süreliğine kapatıldı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan Keklicek Hidroelektrik Santrali'ni besleyen sulama kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı.
Çat Barajı’ndan gelen su kanalının patlaması Kozluk Mahallesi'nde ciddi hasara yol açarken kentin içme suyu kaynağı olan Kaptaj bölgesinde de hasara yol açtı. Yamaçtan mahallelere doğru gelen su önüne çıkan bir aracı da sürüklerken, araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve çok sayıda iş makinesi yönlendirildi. Barajın kapakları kapatılırken, zarar gören bölge halkı yaşananlara tepki gösterdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç mahallede incelemelerde bulunarak çalışmaları takip etti.
Bölgede iş makineleri suyun tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.