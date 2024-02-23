Sulama hortumuyla itfaiyenin beceriksizliği!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan adama itfaiyenin müdahalesi gündem oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir arabanın üzerine çıkan adamın elindeki benzinle kendini yakma girişimine ait görüntüler yer alıyor.
Kendini yakmak isteyen adam için bir süre ikna çabasında bulunuluyor.
Beceriksiz İstanbul İtfaiyesi personeli ise elindeki hortumla adamı ıslatarak müdahalede bulunuyor.
Arabanın üzerinden kayarak yere düşen adam yaralanma tehlikesi atlatırken, polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.