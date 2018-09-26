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Şükrü Saraçoğlu'na mescit yapıldı

Taraftarların uzun yıllardır beklediği adımı Fenerbahçe yönetimi attı. Maç izlemeye gelen taraftarların ibadetlerini yerine getirmeleri için Şükrü Saraçoğlu Stadı'na mescit yapıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:08
Şükrü Saraçoğlu'na mescit yapıldı

Fenerbahçe'nin binlerce taraftarın büyük bir problem olarak gördüğü mescit problemini sona erdirdi. Taraftarların ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için stada mescit yapıldı. 

İLK KEZ MESCİT YAPILDI

Ülker Stadı'na sarı-lacivertli renkleri desteklemeye gelen Fenerbahçe taraftarları namaz kılmak için merdiven boşluklarını ya da stadın müsait bölgelerini kullanıyordu.

 

Genellikle yerlere serilen karton kağıtlar veya poşetlerin üzerinde namaz kılan taraftarların bu durumunu gören yönetim, Ülker Stadı'na mescit yaptırdı.

Yönetimin yaptırdığı bu mescit statta yapılan ilk mescit oldu. Ayrıca mescit stadın dört bölgesinde de yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:08
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