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Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?

AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı olan Şükrü Başdeğirmen’in kim olduğu araştırılıyor. Peki Şükrü Başdeğirmen kimdir, nerelidir? Şükrü Başdeğirmen hangi görevlerde bulundu?

06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?

AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı olan Şükrü Başdeğirmen’in kim olduğu araştırılıyor. Peki Şükrü Başdeğirmen kimdir, nerelidir? Şükrü Başdeğirmen hangi görevlerde bulundu?

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanlığı görevinden istifa eden İş Adamı Şükrü Başdeğirmen bugün AK Parti Isparta il binasına giderek, 30 Mart 2019 Belediye Başkanlığı seçimleri için resmi aday adaylığı başvurusunda bulundu. “Hayırlısı ise bize nasip olsun” diyen Başdeğirmen parti binasında yaptığı açıklamada, “Bizler, birçok arkadaşımız ile buradan aday adayı oluyoruz ama Cumhurbaşkanımız aramızdan yalnızca birini aday olarak belirleyecek.O açıklanacak aday kim olursa olsun, biz anca beraberkanca beraber, sonuna kadar bu memleketimizin en iyi yere gelebilmesi için mücadeleye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, bu süreç hayırlı olan kim ise ona nasip olsun. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
  1. Isparta
  2. Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?
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