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Biyografi

Şükrü Asıleren kimdir, nerelidir? Ayasofya Camii müezzini Şükrü Asıleren hayatı biyografisi

Ayasofya Camii imam ve müezzinleri son dakika belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıklanırken Ayasofya Camii müezzinleri ise Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban ve Alpcan Çelik olarak açıklandı. Peki Şükrü Asıleren kimdir, nerelidir? Ayasofya Camii müezzini Şükrü Asıleren hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:21:00 -
Şükrü Asıleren kimdir, nerelidir? Ayasofya Camii müezzini Şükrü Asıleren hayatı biyografisi

Şükrü Asıleren TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının ikincisidir. Kadıköy Selami Çeşme Camisi Müezzini Şükrü Asıleren 9 yıldır müezzinlik yaptığını ve Kuran-ı Kerim okuma yönündeki eğitiminin çocukluk çağlarında başladığını açıklamıştı. 

Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı
Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı

Biyografi

Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir? Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın hayatı

Rıdvan Akbaş kimdir, nerelidir? Ayasofya Camisi müezzini Rıdvan Akbaş’ın hayatı biyografisi
Rıdvan Akbaş kimdir, nerelidir? Ayasofya Camisi müezzini Rıdvan Akbaş’ın hayatı biyografisi

Biyografi

Rıdvan Akbaş kimdir, nerelidir? Ayasofya Camisi müezzini Rıdvan Akbaş’ın hayatı biyografisi

 

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