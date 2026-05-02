Beklenmedik hamle gelecek mi? Okan Buruk'un abisinden çok konuşulacak açıklama...
Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk için abisi Fuat Buruk'tan açıklama geldi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sarı-kırmızılılarla üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için geri sayıma geçen deneyimli hocayla ilgili abisi Fuat Buruk konuştu.
Fuat Buruk, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Okan’ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor ve çok hırslı. Oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek de kolay değil.
Okan’ın antrenörlüğünde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa’da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray’la."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23