  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

CHP’lilerin çalışmaktan berbere gidecek zamanı yokmuş! Bayrampaşa belediyesinde eski yönetime ait VIP kuaför

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

Meclis’te soru önergesi verildi! Beylikdüzü Belediyesi’nde para kuleleri şüphesi

Maduro hapishane! Rıza Zarraf Jeffrey Epstein ve uyuşturucu kartelleri liderleri burada kalıyordu
Dünya Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!
Dünya

Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, hakkında çıkan suikast iddialarının ardından başkent Şam’da market alışverişine çıktı. Mezze Mahallesi’nde halkın arasına karışan Şara, hem sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi hem de yeni banknotlarla ilgili şikayetleri dinledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medyada hızla yayılan "suikast sonucu yaralandığı" yönündeki iddialara Şam sokaklarından yanıt verdi. Kentin Mezze Mahallesi'nde bir markete giren Şara, korumasız bir şekilde alışveriş yaparak iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi. Market çalışanları ve mahalle sakinleri, karşılarında Cumhurbaşkanı’nı görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

"BİSKÜVİ ALDI, ŞİKAYETLERİ DİNLEDİ"

Olayın yaşandığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara’nın dükkana girerek bisküvi aldığını ve sağlık durumunun oldukça yerinde olduğunu belirtti. Bir diğer çalışan Razan Halebi ise Şara'nın sadece alışveriş yapmadığını, aynı zamanda yeni banknotların tedavülünde yaşanan aksaklıklarla ilgili esnafın ve halkın şikayetlerini dinlediğini ifade etti. Halebi, Şara'nın ödediği parayı hatıra olarak saklayacağını dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ YALANLAMA

Söz konusu iddialar, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Ahmed Şara suikast girişiminde ağır yaralandı" şeklinde servis edilmişti. Dezenformasyonun artması üzerine Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba bir açıklama yaparak, tüm bu iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan" olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu hamlesiyle, Şam’daki hakimiyetinin ve sağlığının yerinde olduğu mesajı pekişmiş oldu.

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı
Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Dünya

Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı
Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı

Dünya

Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı
Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Gündem

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23