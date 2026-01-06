Suikast iddialarına markette yanıt: Ahmed Şara Şam sokaklarında görüntülendi!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medyada hızla yayılan "suikast sonucu yaralandığı" yönündeki iddialara Şam sokaklarından yanıt verdi. Kentin Mezze Mahallesi'nde bir markete giren Şara, korumasız bir şekilde alışveriş yaparak iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi. Market çalışanları ve mahalle sakinleri, karşılarında Cumhurbaşkanı’nı görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

"BİSKÜVİ ALDI, ŞİKAYETLERİ DİNLEDİ"

Olayın yaşandığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara’nın dükkana girerek bisküvi aldığını ve sağlık durumunun oldukça yerinde olduğunu belirtti. Bir diğer çalışan Razan Halebi ise Şara'nın sadece alışveriş yapmadığını, aynı zamanda yeni banknotların tedavülünde yaşanan aksaklıklarla ilgili esnafın ve halkın şikayetlerini dinlediğini ifade etti. Halebi, Şara'nın ödediği parayı hatıra olarak saklayacağını dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ YALANLAMA

Söz konusu iddialar, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Ahmed Şara suikast girişiminde ağır yaralandı" şeklinde servis edilmişti. Dezenformasyonun artması üzerine Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba bir açıklama yaparak, tüm bu iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan" olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu hamlesiyle, Şam’daki hakimiyetinin ve sağlığının yerinde olduğu mesajı pekişmiş oldu.