Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Anadolu Isuzu’nun kısa ve orta mesafeli taşımacılık için geliştirdiği Grand Toro XL, İspanya’da 2026 Yılının Midibüsü ödülüne layık görüldü.

#1
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Anadolu Isuzu, Grand Toro modelini temel alarak geliştirdiği yeni Grand Toro XL ile İspanya’da önemli bir başarıya imza attı. Model, Madrid’de düzenlenen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödül Töreni’nde “2026 Yılının Midibüsü” seçildi.

#2
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Prestijli ödül, Viajeros ve Transporte 3 (Grupo Editec) dergileri tarafından verildi. Ödül, Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü ITT ISUZUBUS adına Satış Müdürü Álvaro Fillat Murt’a takdim edildi.

#3
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Anadolu Isuzu, Türkiye’de ürettiği araçları Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. Şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisi, yerel distribütörlerle kurduğu iş birlikleri ve inovatif ürün gamı sayesinde özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konum elde ettiği belirtiliyor.

#4
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

İspanya’da sektör profesyonelleri ve taşımacılık şirketlerinin operatörlerinden oluşan 886 üyeli jüri tarafından değerlendirilen Grand Toro XL, tasarım, verimlilik ve operasyonel performans kriterlerinde öne çıktı.

#5
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Grand Toro XL, kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm taşımacılığı ve havaalanı transferleri için optimize edildi. Güncellemeyle birlikte yolcu kapasitesi 41’e çıkarılırken bagaj hacmi de artırıldı.

#6
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Araç, düşük emisyonlu çevre dostu motoru ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla segmentindeki rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

#7
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Grand Toro XL’in öne çıkan teknik verileri şu şekilde:

#8
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

9,3 metre uzunluk, 41 yolcu kapasitesi, 4,5 litre dizel motor, 210 beygir güç, 850 Nm tork, Otomatik şanzıman.

#9
Foto - Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi

Anadolu Isuzu’nun bu ödülle birlikte Avrupa pazarındaki marka bilinirliğini daha da artırması ve ihracat ivmesini güçlendirmesi bekleniyor.

