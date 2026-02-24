Türk firmasından büyük başarı! Yılın midibüsü seçildi
Anadolu Isuzu’nun kısa ve orta mesafeli taşımacılık için geliştirdiği Grand Toro XL, İspanya’da 2026 Yılının Midibüsü ödülüne layık görüldü.
Anadolu Isuzu, Grand Toro modelini temel alarak geliştirdiği yeni Grand Toro XL ile İspanya’da önemli bir başarıya imza attı. Model, Madrid’de düzenlenen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödül Töreni’nde “2026 Yılının Midibüsü” seçildi.
Prestijli ödül, Viajeros ve Transporte 3 (Grupo Editec) dergileri tarafından verildi. Ödül, Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü ITT ISUZUBUS adına Satış Müdürü Álvaro Fillat Murt’a takdim edildi.
Anadolu Isuzu, Türkiye’de ürettiği araçları Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. Şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisi, yerel distribütörlerle kurduğu iş birlikleri ve inovatif ürün gamı sayesinde özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konum elde ettiği belirtiliyor.
İspanya’da sektör profesyonelleri ve taşımacılık şirketlerinin operatörlerinden oluşan 886 üyeli jüri tarafından değerlendirilen Grand Toro XL, tasarım, verimlilik ve operasyonel performans kriterlerinde öne çıktı.
Grand Toro XL, kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm taşımacılığı ve havaalanı transferleri için optimize edildi. Güncellemeyle birlikte yolcu kapasitesi 41’e çıkarılırken bagaj hacmi de artırıldı.
Araç, düşük emisyonlu çevre dostu motoru ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla segmentindeki rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.
Grand Toro XL’in öne çıkan teknik verileri şu şekilde:
9,3 metre uzunluk, 41 yolcu kapasitesi, 4,5 litre dizel motor, 210 beygir güç, 850 Nm tork, Otomatik şanzıman.
Anadolu Isuzu’nun bu ödülle birlikte Avrupa pazarındaki marka bilinirliğini daha da artırması ve ihracat ivmesini güçlendirmesi bekleniyor.
