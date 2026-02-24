Sam Altman'dan Elon Musk'ın projesine eleştiri: Şimdilik saçma
Yapay zekâ veri merkezlerini Dünya yörüngesine taşıma fikri teknoloji dünyasında tartışılırken, OpenAI CEO’su Sam Altman mevcut koşullarda bunun gerçekçi olmadığını söyledi.
Yapay zeka veri merkezlerini Dünya yörüngesine taşıma fikri son dönemde teknoloji dünyasında sıkça tartışılıyor. Ancak OpenAI CEO’su Sam Altman’a göre bu fikir şimdilik gerçekçi değil.
Sam Altman, The Indian Express’in düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, yapay zekâ veri merkezlerini uzaya taşıma fikrini mevcut şartlarda “saçma” olarak nitelendirdi. Altman, enerji maliyetleri ile roket fırlatma maliyetleri arasındaki farkın hâlâ çok yüksek olduğunu vurguladı.
Altman, “Bir gün mantıklı hale gelebilir. Ancak bugün Dünya’da sağlayabildiğimiz enerji maliyetiyle karşılaştırıldığında fırlatma maliyetleri çok yüksek. Ayrıca uzayda bozulan bir GPU’yu nasıl tamir edeceğiz?” ifadelerini kullandı.
Bugün alçak Dünya yörüngesine yaklaşık 800 kilogramlık bir yük göndermenin maliyeti, SpaceX roketleriyle ortalama 5,6 milyon dolar seviyesinde. Büyük yüklerde kilogram başına maliyet düşse de, modern yapay zekâ altyapılarının ağırlığı ciddi bir lojistik sorun oluşturuyor.
Örneğin Nvidia’nın NVL72 GB200 raf ölçekli sistemi 1.360 ila 1.472 kilogram arasında değişen bir ağırlığa sahip. Buna güç, soğutma ve bağlantı altyapısı dahil değil. Tüm sistem düşünüldüğünde, yörüngeye tam teşekküllü bir veri merkezi kurmanın maliyeti astronomik seviyelere çıkıyor. Altman’a göre, yörüngesel veri merkezlerinin 2030’lardan önce ekonomik anlamda mantıklı hale gelmesi zor görünüyor.
Ekonomik engellerin yanı sıra teknik zorluklar da dikkat çekiyor. Günümüzde en güçlü yapay zekâ hızlandırıcıları, TSMC’nin 4 nm sınıfı ileri üretim süreçleriyle üretiliyor. Ancak bu çipler uzay radyasyonuna dayanıklı değil.
Uzay ortamında güvenli şekilde çalışabilen yarı iletkenler ise genellikle 90 nm gibi eski üretim teknolojilerine dayanıyor. Bu da mevcut nesil yüksek performanslı yapay zekâ hızlandırıcılarının doğrudan uzayda kullanılamayacağı anlamına geliyor.
Uzayda milyonlarca yapay zekâ hızlandırıcısını besleyecek enerji altyapısı henüz hazır değil. Mikro yerçekimi ortamında ısı yönetimi, Dünya’daki veri merkezlerine kıyasla çok daha karmaşık bir mühendislik problemi.
Uzay yatırımlarıyla öne çıkan Blue Origin ve SpaceX gibi şirketlerin bu alanda daha avantajlı olabileceği değerlendirilse de, uzmanlar teknolojik ve ekonomik eşiklerin aşılması için en az bir on yıl gerektiğini belirtiyor.
Altman’ın çıkışı, yapay zekâ altyapısının geleceğine dair tartışmalarda “uzay” seçeneğinin şimdilik teorik düzeyde kaldığını gösteriyor. Haber Kaynağı: Tons Hardware
