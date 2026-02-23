Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem bölgesinde yeni evim ilk iftarım programımızla depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz.

Okullardaki ramazan etkinliği

Okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımız tüm kara kampanyalara rağmen Ramazan'ı coşku ile idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum.

Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza atıyor. Geçen yıl başlattığımız Külliyede Ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Bilhassa hafta sonları anne babaları, çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup, külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye başarılar diledi

Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. 2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum.

Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor

Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor.

11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i külliyemizde misafir ettik. İki ülke arasındaki münasebetlerimizin yanısıra Ege ve Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı değerlendirme imkanı bulduk. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dini haklarının tam olarak istifade etmesi noktasındaki beklentilerimizi sayın Miçotakis'le paylaştım. Yunanistan'la 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek arzusundayız.

Sayın Vucic misafirimizdi. Sancak bölgesi dahil ortak gündemizdeki tüm konuları istişare ettik. Ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştı. Sivil havacılık, turizm gibi farklı alanlarda Sırbistan'la ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. 13 Şubat'ta vakıf inisiyatifiyle yapılan 210 kişilik erkek öğrenci, 706 kişilik kuzey kampüs kız öğrenci yurdumuzun açılışlarını gerçekleştirmek üzere Boğaziçi Üniversitemizin misafiri olduk. 1 milyar 150 milyon lira değerindeki yatırımları öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçili genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine 3 bin kullanıcı, 1,5 milyon kitap kapasiteli modern bir eser inşa edeceğiz. 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni ve tam teşekküllü labaratuvar komleksi kazandıracağız. 1000 kişilik yeni konferans salonunu üniversitemizin kullanımana sunacağız. 220 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile birlikte 8 milyarı aşan yatırımlarla üniversitemizin eğitim ve barınma standartlarını daha da yükselteceğiz.

Üniversitelerimiz özgürleşmiştir

Üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır. Üniversiteler halkındır, aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, işçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarıdır.

Tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir

Ayrıntılar geliyor...