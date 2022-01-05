  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Yıldırım muhalefetin "iflas etti" dediği Türkiye'nin rakamlarını yazdı

AK Parti ve Şevki Yılmaz'a FETÖ operasyonu! Muhalefet de kuyruklarına takıldı

Mehmet Metiner 28 Şubat artığına patladı! ‘YÖK GEREĞİNİ YAPMIYORSA YAZIKLAR OLSUN!’

S. Arabistan Yunanistan'a bakın neyin sözünü verdi

Nereden nereye! Babacan Kılıçdaroğlu'nun yancılığına kadar savruldu

Fatih Erbakan ittifak kararını Saadet Partisi üzerinden açıkladı! Şok gerçeği ilk kez paylaştı

Ooooo hayırlı işler! CHP Kadın Kolları'ndan PKK sempatizanına tebrik

Danimarkalı bilim insanından dünyayı heyecanlandıran sözler: Koronavirüs Omicronla sona erdi

Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Yunan medyası yazdı: Rusya Türkiye'ye karşı güç kaybediyor
Dünya Suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Başbakana böyle kalkan olmuşlar
Dünya

Suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Başbakana böyle kalkan olmuşlar

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e yönelik suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:04:00 - 2022-01-05 00:09:22

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e 1 Ocak’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde gerçekleştirilen suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haiti, geçtiğimiz 1 Ocak’ta Başbakan Ariel Henry’e gerçekleştirilen suikast girişiyle sarsıldı. Başbakan Henry’nin yara almadığı, ancak 1 kişinin öldüğü suiksat girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218. yıl dönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü kapsamında geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada ateş açılıyor.

Korumalarının ise Henry’nin etrafını kapattığı ve araçlara doğru koştuğu kameraya yansıyor. Henry bölgeden uzaklaştırılırken, silahlar ateşlenmeye devam ediyor. Çıkan çatışmanın bir süre daha devam ettiği görülüyor.

Devlet Başkanı suikast sonucu öldürülmüştü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Ülke şokta! Başbakan'a suikast girişimi: 1 ölü
Ülke şokta! Başbakan'a suikast girişimi: 1 ölü

Dünya

Ülke şokta! Başbakan'a suikast girişimi: 1 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay