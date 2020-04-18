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Aktüel

Şuhut’ta motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-18 00:21:46 -
Şuhut’ta motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Şuhut-Karaadilli beldesi yakınlarında saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Karaadilli istikametine doğru seyir halinde bulunan Yusuf Tosun yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan Cengizhan O.’nun kullandığı 07 FRC 47 plakalı tıra arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Tosun ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen ağır yaralı olan Yusuf Tosun yaşamını yitirdi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

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