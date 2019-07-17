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Şuhut’ta doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye bağlı İstiklal ve Taşlıca mahallerinde devam eden doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Şuhut’ta doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye bağlı İstiklal ve Taşlıca mahallerinde devam eden doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Bozkurt, doğal gaz şirketi AKSA personellerine kolaylıklar dileyerek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde devam eden doğal gaz çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Bozkurt, çevrede bulunan vatandaşlarla hasbihal etti. Başkan Bozkurt doğal gaz çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, ’’İlçemize 2017 yılında asrın yatırımı olan doğal gazı kazandırdık. Çok şükür bugüne kadar Şuhut ilçe merkezimizde yaklaşık 70-75 kilometre doğal gaz hattı çekildi. Bununla birlikte toplamda 5 bin 115 konuta doğal gaz verilebilecek seviyeye geldik. Şuanda abone sayısına baktığımızda da bin 500, bin 600 civarındadır. İlçemizdeki hemşehrimiz doğal gazı kullanmaya başladılar. Bu demek ki ilçemizde yüzde 30 seviyesinde doğal gaz kullanılmaya başlanmış. İlçemizde 10-12 kilometre civarında da doğal gaz yatırım çalışmaları başladı. Şuanda son sürat devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde doğal gaz Şuhut’umuzda hemen hemen her caddesine, sokağına giderecek. Bu güzel, konforlu çevre dostu yatırımı asrın yatırımını ilçemize kazandırmanın artık memnuniyeti, sevinci, mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İfade etmekte fayda görüyorum ki doğal gaz yatırımları hakikaten hem belediyemiz açısından hem de yatırım yapan firma açısından çok ciddi çok meşakkatli yatırımlar. Bu yatırımlara hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Hep birlikte Şuhut olarak ayağımıza kadar gelen bu asrın nimetinden asrın yatırımından faydalanmamız gerekir. Değerli hemşehrilerimizden isteğimiz, kapılarının önüne kadar gelen doğal gazla ilgili abonelik işlemlerinizi tamamlayıp doğal gazı kullanmalarıdır. 5 bin 115 kişi aboneden bin 600 kişi abone olmuş. Kalan 3 bin 515 abone olmayan kişilerin de aboneliğini almasını bekliyoruz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
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