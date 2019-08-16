Şuhut’ta çöp bidonları dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte ederek çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.

Yaz ayları olması dolayısıyla kokma ve mikrop saçma riskine karşın Şuhut ilçe merkezinde yer alan çöp konteynırları ilaçlanmaya başladı. İlçe merkezinde ana caddeler üzerinde yer konteynırları gerekse sokak aralarında bulunan çöp toplama konteynırlarını ilaçlayan Şuhut Belediyesi temizlik işleri birim ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik işleri birimi bünyesinde yer alan özel ilaçlama ve dezenfekte aracı, konteynırları tek tek dolaşan ekipler, özel kıyafetleri ve maskelerini takarak dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmaları ile halkın daha temiz ve kokusuz bir ortamda yaşayabilmeleri açısından yaz sezonu boyunca çalışmalara belli aralıklarla devam edileceği belirtildi