Şuhut’ta açık hava konserinde Sevgi Petek’e sevgi seli Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ses sanatçısı Sevgi Petek’in katılımlarıyla açık hava konseri düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ses sanatçısı Sevgi Petek’in katılımlarıyla açık hava konseri düzenlendi.

Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenen açık hava konserine, Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan, Şuhut İl Genel Meclisi Üyesi Ali Altan,protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Açık hava konseri, birbirinden güzel çeşitli oyunlarla başladı. Ses sanatçısı Sevgi Petek’in sahne almasıyla devam eden açık hava konserinde vatandaşlar Sevgi Petek’in oyun havalarıyla adeta coştu. Askere gidecek gençlerin katılımları ise etkinliğe ayrı bir hava kattı. Ses Sanatçısı Sevgi Petek eşliğinde oyun havası oynayan asker adayları eğlenceye doymadı. Vatandaşların sanatçı Petek’e ilgisi ise görülmeye değerdi. Proğram sonunda Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan tarafından ses sanatçısı Sevgi Petek’e plaket takdim edildi.

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