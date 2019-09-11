Şuhut’ta 11 Kasım’da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz’ sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz’ sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve daire amirleri katıldı. Toplantıda 11 Kasım’daki fidan dikimi merasimi ile ilgili konular ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.