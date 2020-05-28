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Aktüel

Şuhut merkezde yağmur, Kuma Yaylası’nda ise kar yağışı etkisini gösterdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:52:21 -
Şuhut merkezde yağmur, Kuma Yaylası’nda ise kar yağışı etkisini gösterdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı.


Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası’nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.

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