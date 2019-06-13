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Şuhut Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi

Afyonkarahisar’ın Şuhut Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:05
Şuhut Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi

Afyonkarahisar’ın Şuhut Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.


Şuhut Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler bugün gerçekleştirilen yıl sonu sergisinde beğeni topladı.Düzenlenen etkinliğe Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler ve aileleri ile beraber vatandaşlar katıldı.


Açılış kurdelesini Şuhut Kaymakamı ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un gerçekleştirdiği yıl sonu sergisi, ilçede bulunan öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. Gösteri ve protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl sonuna kadar hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserler ziyaret edildi. Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya, ilçenin yöresel ürünlerine dikkat çekti.


Program Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen ikramla son buldu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:05
  1. sergi

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