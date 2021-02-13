Suhuf nedir, ne anlama gelir?
Suhuf ne anlama geldiği sık sık merak edilenler arasında yer alıyor. Suhuf nedir, neyden oluşur? sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, suhuf nedir, ne anlama gelir?
Suhuf, sahife kelimesinin çoğul halidir. Suhuf; dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilmektedir.
Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İbrâhim ve Mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır. (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14)
Bunun yanı sıra Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şît'e 50 sayfa, Hz. İdrîs'e 30 sayfa, Hz. İbrâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'lmensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142).
Bugün bu sayfalardan bulunmamaktadır.
Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar bulunmaktadır. Bunlar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir.