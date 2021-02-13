  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suhuf nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Suhuf nedir, ne anlama gelir?

Suhuf ne anlama geldiği sık sık merak edilenler arasında yer alıyor. Suhuf nedir, neyden oluşur? sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, suhuf nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:12:00 -
Suhuf nedir, ne anlama gelir?

Suhuf, sahife kelimesinin çoğul halidir. Suhuf; dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İbrâhim ve Mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır. (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14)

Bunun yanı sıra Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şît'e 50 sayfa, Hz. İdrîs'e 30 sayfa, Hz. İbrâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'lmensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142).

Bugün bu sayfalardan bulunmamaktadır.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar bulunmaktadır. Bunlar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik uzman tarih verdi! Altın, dolar alacaklar dikkat!
Ekonomi

Teknik uzman tarih verdi! Altın, dolar alacaklar dikkat!

Hafta başında bir miktar toparlayan altın yeniden düştü. Piyasaların son durumunu değerlendiren teknik analist Tunç Şatıroğlu, altın için Çi..
2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı
Dünya

2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı

ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor'un geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme getirdiği '2050'de Türkiye'nin etki alanları' haritası Rusya'da rahat..
FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı! "Adını duyunca hafakanlar basardı"

"Vefa Operasyonu, FETÖ’nün en alçak, en iğrenç yüzlerinden birini daha deşifre etti" ifadeleriyle yazısına başlayan Latif Erdoğan, FETÖ eleb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay