Suhuf nedir, ne anlama gelir?

Suhuf, sahife kelimesinin çoğul halidir. Suhuf; dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İbrâhim ve Mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır. (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14)

Bunun yanı sıra Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şît'e 50 sayfa, Hz. İdrîs'e 30 sayfa, Hz. İbrâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'lmensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142).

Bugün bu sayfalardan bulunmamaktadır.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar bulunmaktadır. Bunlar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir.