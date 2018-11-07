Şüheda Davitt'ten (O'Connor) sert tepki: İğrençler!

İrlandalı eski şarkıcı Şüheda Davitt (Sinead O'Connor), geçen ay İslam'ı seçtiğini duyurmasının ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"Irkçı Beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum, iğrençler!"

İslam'a geçince adını Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan eski şarkıcı, dün "orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:

"Feci üzgünüm. Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile, her ne sebep olursa olsun. İğrençler."

"Trump'a izin veren Twitter bu sözlerimi yasaklar mı, göreceğiz"

Ardından "Twitter; Trump ve Milbank gibilerin ağızlarından dökülen şeytani pisliği benim ülkeme bile kusmalarına izin verirken bunu yasaklar mı, ​görmesi ilginç olacak" diyen Şüheda Davitt şöyle devam etti:

"Tevrat, İncil ve Mahabarata'daki şiddet Kur'an'da yoktur"

"Bu ara kişi zeki bir teologsa ve bu yolculuğa çıkmışsa, bilir ki, Tevrat, İncil ve kahrolasıca Mahabarata'daki antik şiddetten Kuran'da söz edilmez…"

"Hristiyan ilahisindeki vahşete hiç değinmiyorlar"

'Hıristiyan ilahilerde düşmanın bebeklerinin kafalarını kayalara vurarak ezmekten söz edildiğine teologların hiç değinmediğine' dair de bir paylaşım da bulunan eski şarkıcı, şu çıkışı yaptı:

"Herkes yoksul Amerikalıların Trump'ın kurbanları olduğunu söylüyor. Ama onu siz başa getirdiniz. Öyleyse kendisini kovabilirsiniz. Aksi takdirde onun suç ortağı olursunuz. İslamcı Terörizm denilen her şeyle ilgili de durum aynı. Şeytanın istediği ve sevdiği tam da budur."

Katolik kilisinde çocuk tacizine eleştiri

Bu sözlerine hiçbir İrlandalının karşı çıkmayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Biz kiliseyi kovmadık. Burunlarımızın dibinde çocuklarımızla kendilerini tatmin etmelerine izin verdik, üstüne tazminat da ödemediler. Bu 'uygarlık' altında İrlandalı insan evlatlarının yarasına merhem yoktur."