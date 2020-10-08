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Aktüel Sugovuşan'ın işgalden kurtarılmasıyla Terter Nehri yıllar sonra suya kavuştu
Aktüel

Sugovuşan'ın işgalden kurtarılmasıyla Terter Nehri yıllar sonra suya kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:49:40 -
Sugovuşan'ın işgalden kurtarılmasıyla Terter Nehri yıllar sonra suya kavuştu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Sugovuşan'ı kurtarmasıyla yaklaşık 30 yıldır susuz kalan Terter Nehri'ne su verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından "Sugovuşan'ın işgalden kurtarılmasıyla 30 yıl süren çevre terörü sona erdi. Artık Terter Nehri'nin suyu bol akıyor. Ermenistan kasıtlı olarak su akışını durduruyordu. Azerbaycan'ın Terter, Goranboy ve Yevlah bölgelerinde ekolojik denge sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Terter Nehri üzerinde bulunan 5,86 milyon metreküp kapasiteye sahip Sugovuşan Barajı, Ermenistan'ın işgali altında bulunuyordu. İşgal döneminde baraj suyunun yönünü değiştiren Ermenistan, Azerbaycan'a akışı engelliyordu.

Azerbaycan ordusu 3 Ekim'de Terter ilinin Sugovuşan kasabasını işgalden kurtarmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin "Madagiz" diye adlandırdığı bu kasabanın ismini, tarihi ismi olan Sugovuşan olarak değiştirmişti.

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