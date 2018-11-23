0553 313 94 23

Sufîlerde sofra adabı

Sufîler, sofra adabına ‘somat’ derler ve büyük önem verirler. Sadece öğle ve akşam öğünleri vardır...

23 Kasım 2018 Cuma 19:20
Sufîlerde sofra adabı

Sofrayı mürîdân kurar. Yemek tuzla başlar, tuzla biter. Kazancı’nın yüksek sesli duası ile yemek daveti duyurulur. Elleri önde bağlı duran Mevlevî sufiler, kapıya gelince başlarını eğerek selamlaşır ve sofraya geçerler. Sonra şeyh efendi gelir dua buyurur ve eller tuza uzanır. Adetâ bir ibadet huşûu ile yemek sessizce ve her lokmada hamd edilerek yenir.

Mevlâna’nın eserlerindeki, pırasa, patlıcan, kabak, kereviz, ıspanak, soğan, sarımsak; meyvelerden elma, ayva, nar, armut, şeftali, incir, kavun, karpuz; baklagillerden börülce, mercimek, fasulye, nohut, bakla; kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık, leblebi; süt mamullerinden peynir, yoğurt, ayran, yufka, tandır ekmeği, etli ekmek, börek, çörek, tutmaç, tirit, bal, pekmez, helva, kadayıf, zerde ve şerbetin bu sofralarda yer alan yiyecekler olduğu anlaşılıyor.

Sıralarken bir ziyafet intibaı verdik ama, öyle değil; sûfîlerin öğünleri pek sade idi. Aza kanat esastı.

Sayılanların hepsi bir arada sofraya gelmiyordu elbette. Belki biri ikisi olurdu. Ancak aş, gerçekten hakkı verilerek pişirilirdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:20
  1. sufi
  2. sufilerde sofra adabı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!
    1. Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!
    2. O ülkeler Filistin'i sırtından..
    3. Tandır çorbası tarifi
    4. AK Parti Artvin belediye başkan adayı..
    5. Robert Prosinecki ameliyat edildi
    6. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik
    7. Sufîlerde sofra adabı
    8. Beşiktaş'tan Ardahanlı öğrencilere 3..
    9. Esenyurt'ta gerginlik
    10. İşitme engelliler için işaret diliyle..
    11. Sadece açlık ağız kokusu sebebi değil..
    12. Kireçlenmeye çörekotu yağı
    13. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    14. BBP'den açıklama: İhraç olmamak için..
    15. Renk veren çamaşırlar nasıl yıkanır?
    16. Kanaviçe işlemenin püf noktaları
    17. Yumurtalık kanserinin sessiz 7 belirtisi
    18. Evde bebek şampuanı nasıl hazırlanır?
    19. Çocuğunuzu sevgiden mahrum etmeyin!
    20. Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular