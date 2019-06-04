Sudanlı darbeciler halkı öldürüyor

İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fitnesiyle darbe yapılan Sudan’da sular durulmuyor...

Aralık ayında başlayan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterileri yönlendiren şer güçleri, 11 Nisan’da askeri darbe ile amacına ulaştı ancak Sudan halkının demokrasi inadı işlerini bozdu.

Askeri cunta, sivil yönetim talebiyle aylardır demokrasi nöbeti tutan sivillere daha fazla tahammül edemedi. Başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka dün sabah müdahale etti. Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun darbe karşıtı göstericilere makinalı tüfeklerle müdahalesi sonucu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Görgü tanıkları da sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

Sokağa çağrı yapıldı

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, Sudan halkına sokağa çıkma çağrısında bulundu. Parti, göstericilere müdahale edilmesinin Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu belirtilip kınanırken, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.