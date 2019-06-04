Sudanlı darbeciler halkı öldürüyor
El Beşir’i 11 Nisan’da devirip yönetime el koyan cunta, halkın darbe karşıtı demokrasi nöbetine kurşunlarla müdahale etti. Savunma Bakanlığının önünde kamp kuran sivilleri dağıtmaya çalışan darbecilerin makinalı tüfeklerle saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Ümmet Partisi halkı sokağa çağırdı.04 Haziran 2019 Salı 11:59
İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fitnesiyle darbe yapılan Sudan’da sular durulmuyor...
Aralık ayında başlayan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterileri yönlendiren şer güçleri, 11 Nisan’da askeri darbe ile amacına ulaştı ancak Sudan halkının demokrasi inadı işlerini bozdu.
Askeri cunta, sivil yönetim talebiyle aylardır demokrasi nöbeti tutan sivillere daha fazla tahammül edemedi. Başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka dün sabah müdahale etti. Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun darbe karşıtı göstericilere makinalı tüfeklerle müdahalesi sonucu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Görgü tanıkları da sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.
Sokağa çağrı yapıldı
Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, Sudan halkına sokağa çıkma çağrısında bulundu. Parti, göstericilere müdahale edilmesinin Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu belirtilip kınanırken, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.
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