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Dünya Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki 31 bin kişi yerinden oldu
Dünya

Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki 31 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 23:44:00 -
Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki 31 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

OCHA'nın raporuna göre, 15 Temmuz'da başlayan çatışmalar sebebiyle Damazin kentine 12 bin 600, Sinnar kentine 12 bin 800, Beyaz Nil eyaletine 4 bin 500 ve El Cezira eyaletine bin 220 kişi sığındı.

OCHA, insani yardım kuruluşlarının çatışmalardan etkilenenler ve yerlerinden edilenlere desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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