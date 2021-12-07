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Dünya Sudan’ın darbeci generalinden İsrail güzellemesi
Dünya

Sudan’ın darbeci generalinden İsrail güzellemesi

Sudan’ın darbeci generali Abdülfettah el-Burhan, “Uluslararası toplumda tekrar kabul görebilmemiz için İsrail ile ilişkilere ihtiyaç var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 00:11:00 -
Sudan’ın darbeci generalinden İsrail güzellemesi

Münübe Yılmaz

Sudan’ın darbeci generali Abdülfettah el-Burhan, “Uluslararası toplumda tekrar kabul görebilmemiz için İsrail ile ilişkilere ihtiyaç var" dedi. Sudan'daki Geçiş Hükümeti Konseyi Başkanı el-Burhan, Suudi Arabistan'ın Al-Hadath televizyon kanalına verdiği demeçte, ülkesinin İsrail’le ilişkilerinin sonunda normale döneceğini umduğunu ifade etti.

İsrail’in Sudan’daki darbede parmağı var

Geçen ay Sudanlı yetkililer, Siyonist rejimle ilişkilerin bir an önce normalleşmesine yönelik propagandanın önde gelen isimlerinden eski parlamento üyesi Ebu El Kasım Muhammed Bartam'ı geçiş hükümetinin bir üyesi olarak atamıştı. Siyonist medya da geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'in Mossad, İç Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Sudan'daki son olaylara karıştığını, ülkedeki orduyu ve aslında ikinci sırada olan yönetim konseyi başkan yardımcısını açıkça desteklediğini yazmıştı. Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla da 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Anlaşma gereğince eski bakanlar dahil gözaltına alınan çok sayıda siyasetçi serbest bırakılmıştı.

 

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