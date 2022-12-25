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Dünya Sudan’ın batısında kabile çatışmaları! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Sudan’ın batısında kabile çatışmaları! Ölü ve yaralılar var

Sudan’ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde kabileler arasında yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 23:29:00 -
Sudan’ın batısında kabile çatışmaları! Ölü ve yaralılar var

Sudan’ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde kabileler arasında yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Darfur bölgesindeki Mülteciler ve Sığınmacılar Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, eyalette cuma günü başlayan kabile çatışmaları sonucu 12 köy ateşe verildi.

Olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 42 kişi yaralandı. Yüzlerce aile, Güney Darfur’un başka bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA dün, eyaletteki şiddet olaylarında 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Güney Darfur Valiliği, olayların yaşandığı Belil bölgesinde acil durum ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

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