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Aktüel

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında en az 60 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:19:05 -
Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında en az 60 kişi hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında en az 60 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan haber ajansına (SUNA) göre, Batı Darfur eyaleti Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, silahlı milislerin eyaletin başkenti El-cinina'daki idari birime dokuz saat süren saldırı düzenlediği, 9 kadın ve 51 erkeğin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda köyün kundaklandığı, pazarların ve dükkanları yağmalandığı ve altyapının hasar gördüğü ifade edildi.

OCHA, alınan önlemlerin bir parçası olarak, Batı Darfur'un El-cinina ve Baida şehirlerine giriş çıkışların 20 Temmuz'dan bir sonraki bildirime kadar durdurulduğunu aktardı.


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