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Aktüel Sudan'de sel nedeniyle iki eyaleti birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Aktüel

Sudan'de sel nedeniyle iki eyaleti birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:56:15 -
Sudan'de sel nedeniyle iki eyaleti birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da birkaç aydır etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle kuzeydeki Nil Nehri ile doğudaki Kızıldeniz eyaletlerini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım yapılmıyor.

Ulusal Yollar ve Köprüler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yağışlar ve seller nedeniyle oluşan can ve mal kaybı riski ortadan kalkana kadar iki eyalet arasındaki kara yolundaki trafiğin durdurulduğu belirtildi.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ise Nil Nehri'ndeki su seviyesinin başkent Hartum'un da aralarında olduğu bazı bölgelerde hala yüksek olduğu uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 103 kişi hayatını kaybetti.

Seller nedeniyle 56 kişi yaralandı, 70 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, geçen hafta cumartesi günü sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti. 

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