Sudan'dan, BM Güvenlik Konseyine "Hedasi Barajı'nın muhataplarını tek taraflı adımdan vazgeçirme" çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine konunun muhataplarını tek taraflı adım atmaktan vazgeçirmeye çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyinden, anlaşma olmadan işletilmesi durumunda taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle sorunun taraflarını kendi başına hareket etmekten vazgeçirmesini istedi.

Bakanlık, konseyden, üç tarafın da haklarını gözeten adil ve dengeli çözüme ulaşılması için müdahalede bulunulmasını talep etti.

Bakanlık, konseyden üç ülke liderlerine çok az sayıdaki ihtilaflı meselenin çözümü konusunda siyasi irade göstermeye yanaşmaları ve Sudan’ın son görüşmelerde sunduğu taslak anlaşmanın kabul edilmesi önerisinde bulunmasını istedi.

Etiyopya, 22 Haziran'da, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurmuştu.



Arap Birliği, "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere 23 Haziran Salı günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Arap Dışişleri Bakanları, Etiyopya’ya Mısır ve Sudan ile anlaşmadan barajı doldurmama çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler de 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan’dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden, geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.