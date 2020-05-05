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Aktüel

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:23:23 -
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Hartum Havalimanı'na öğle saatlerinde gelen ambulans uçak, Aydın'ı alarak Antalya'ya doğru havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

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