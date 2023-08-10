Sudan'daki sağlık krizinin boyutu çok büyük!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sudan temsilcisi Nima Abed, Sudan'daki sağlık krizinin boyutunun çok büyük olduğunu söyledi.

Abed sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ’nün hayati tıbbi malzemeler ve diğer acil durum sağlık malzemeleri sağlayarak müdahalesini geliştirmek için çok çalıştığını bildirdi.

Yeterli hizmet için bağışçılara çağrıda bulunan Abed, örgütün sağlık tesislerine yönelik saldırılara ve güvenlik krizine rağmen Sudan'daki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya kararlı olduğunu aktardı.